Гислен Принта: «Будет большим разочарованием, если не буду готовить команду к дерби»

Главный тренер «Сент-Этьена» Гилян Принта после ничьей с «Вольфсбургом» во 2-м туре Лиги Европы (1:1) признался, что будет разочарован отставкой. В эти выходные «зеленые» сыграют с «Лионом» в дерби Роны.

— Отставка? Я тренер «Сент-Этьена», — цитирует L'Equipe Принта. — Встречу своих игроков в пятницу утром на тренировке. Мне нравится тренировать, и правда в том, что было бы большим разочарование не готовить команду к дерби против «Лиона». Если руководство почувствует, что я больше не контролирую ситуацию, результаты окажутся неудовлетворительными, нужно будет прийти и сказать мне, и мы обсудим ситуацию. Наша работа требует результатов.

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