Гильерме пропустит матч с «Лацио» из-за травмы

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2) пропустит встречу пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

«У Маринато травма сухожильно-связочного аппарата стопы, — говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба. — Гильерме потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Вратарь пропустит ближайшие игры «Локомотива».

Игра «Локомотива» с «Лацио» состоится 25 ноября в Москве. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

После четырех туров группового этапа Лиги Европы москвичи занимают последнее место в турнирной таблице группы E с двумя очками. Римляне пятью очками располагаются на второй позиции.