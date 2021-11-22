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Гильерме пропустит матч с «Лацио» из-за травмы

12:46
Маринато Гильерме. Фото Официальный сайт «Локомотива»
Маринато Гильерме. Фото Официальный сайт «Локомотива»
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2) пропустит встречу пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

«У Маринато травма сухожильно-связочного аппарата стопы, — говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба. — Гильерме потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Вратарь пропустит ближайшие игры «Локомотива».

Игра «Локомотива» с «Лацио» состоится 25 ноября в Москве. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

После четырех туров группового этапа Лиги Европы москвичи занимают последнее место в турнирной таблице группы E с двумя очками. Римляне пятью очками располагаются на второй позиции.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
25 ноября, 20:45
Лацио

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25264

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Карен Саркисян все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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