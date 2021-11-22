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«Жаль, протест «Галатасарая» не удовлетворили». Гисдоль — о возможной переигровке матча Лиги Европы

14:05
Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением о протесте «Галатасарая» после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

— В Лиге Европы какие цели еще достижимы?

— Мы приняли команду не в самом лучшем положении. Через пару дней предстоял матч с «Галатасараем», до этого в двух турах было набрано одно очко. Турецкий клуб должны были побеждать. Особенно хорошо играли в Стамбуле, но, к сожалению, игра завершилась вничью. Понятно, что теперь надо в двух оставшихся матчах дважды выигрывать. Шансы невелики, но мы постараемся за них зацепиться.

— Вас шокировало заявление «Галатасарая», который подал протест и попросил переигровку?

— Наоборот, хорошо воспринял. Если бы у них получилось, мы бы тогда вернулись в Стамбул и выиграли.

Арбитр по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требовал либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

Полностью интервью с Маркусом Гисдолем читайте здесь

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Константин Алексеев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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