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Лучший бомбардир «Наполи» пропустит матч со «Спартаком» из-за перелома лицевых костей

11:29
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил множественные переломы лицевых костей в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3), сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

22-летний нигериец получил повреждение после столкновения головами с защитником миланской команды Миланом Шкриньяром и был заменен на 55-й минуте встречи.

В результате медицинского обследования у нападающего были выявлены переломы орбитальной кости и скулы. Осимхен остался под наблюдением врачей в больнице Милана и в ближайшие дни перенесет операцию.

По информации Football Italia, сроки восстановления для возвращения в строй нигерийцу потребуется как минимум месяц. Таким образом, нападающий пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком», который состоится 24 ноября в Москве.

Напомним, что Осимхен с девятью голами является лучшим бомбардиром «Наполи» в нынешнем сезоне.

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Карен Саркисян все материалы автора

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