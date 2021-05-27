Фердинанд назвал причины поражения «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы отметил, чего не хватило команде. Победитель определился в серии пенальти.

«В этом сезоне «Юнайтед» рассчитывал, что отдельные игроки будут делать результат. Сегодня им этого не удалось. «МЮ» не создавал моментов в третьей зоне, им не хватало воображения и креатива», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.