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Фердинанд назвал причины поражения «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

01:36

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы отметил, чего не хватило команде. Победитель определился в серии пенальти.

«В этом сезоне «Юнайтед» рассчитывал, что отдельные игроки будут делать результат. Сегодня им этого не удалось. «МЮ» не создавал моментов в третьей зоне, им не хватало воображения и креатива», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры