Испанские клубы выиграли 10 последних финалов у представителей Англии

«Вильярреал» обыграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10). С 2006 года испанские клубы 10 раз встречались с английскими в финале европейских клубных турниров. Все эти матчи завершились победами представителей Испании.

В 2006 году «Севилья» разгромила «Мидлсбро» (4:0) в финале Кубка УЕФА, а «Барселона» в финале Лиги чемпионов переиграла «Арсенал» (2:1). В 2009 году «Барселона» в финале Лиги чемпионов победила «Манчестер Юнайтед» (2:0).

В 2010 году финал Лиги Европы между «Атлетико» и «Фулхэмом» вновь завершился победой испанского клуба — 2:1. Финал ЛЧ-2011 между «Барселоной» и «МЮ» вновь завершился в пользу «Барсы» — 3:1.

В 2012 году состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором «Атлетико» уверенно переиграл «Челси» (4:1). Через четыре года состоялся финал Лиги Европы «Севилья» — «Ливерпуль» — 3:1. В 2017 году «Реал» в поединке за Суперкубок УЕФА победил «Манчестер Юнайтед» (2:1), а 2018 году «королевский клуб» в финале Лиги чемпионов в Киеве оказался сильнее «Ливерпуля» (3:1).

В последние 20 лет испанские клубы 16 раз встречались с представителями других стран в финалах еврокубков. Во всех случаях победы одерживали команды из ла лиги.