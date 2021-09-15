Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Экс-капитан «Зенита» Радимов: «Мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»

20:15
Теги:

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о поражении «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы от «Легии» (0:1).

«Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать — но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного «мяса» чемпионат менее интересен. Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас!» — написал Радимов в Twitter.

Московский клуб пропустил единственный гол на 91-й минуте второго тайма. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Комментатор «Матч ТВ» Генич отреагировал на поражение «Спартака» тремя одинаковыми эмодзи
«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Шериф» — «Шахтер»: в стартовых составах команд только два игрока не являются легионерами
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»