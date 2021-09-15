Экс-капитан «Зенита» Радимов: «Мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»
20:15
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о поражении «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы от «Легии» (0:1).
«Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать — но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного «мяса» чемпионат менее интересен. Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас!» — написал Радимов в Twitter.
Московский клуб пропустил единственный гол на 91-й минуте второго тайма. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 19.45 (мск).
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