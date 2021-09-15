Экс-капитан «Зенита» Радимов: «Мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о поражении «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы от «Легии» (0:1).

«Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать — но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного «мяса» чемпионат менее интересен. Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас!» — написал Радимов в Twitter.

Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать нах! Но ??мне искренне жаль людей, которые болеют за Спартак! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного Мяса чемпионат менее интересен!все знают , что надо поменять ! Дай бог чтобы перемены произошли у вас! — Владислав Радимов (@radimov02) September 15, 2021