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«Просто еще раз». «Легия» шутит о новой победе над «Спартаком»

20:14
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Фото Reuters
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Фото Reuters
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В Москве завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Спартак» принимал «Легию» и уступил (0:1). Единственный гол был забит поляками на 91-й минуте.

«Легия» не упустила возможности потролить московский клуб после такого результат.

Спартак — Легия

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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