«Просто еще раз». «Легия» шутит о новой победе над «Спартаком»
20:14
В Москве завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Спартак» принимал «Легию» и уступил (0:1). Единственный гол был забит поляками на 91-й минуте.
«Легия» не упустила возможности потролить московский клуб после такого результат.
Читайте также
9
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю