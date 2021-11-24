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Доменико Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи»

17:51
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско приехал на стадион «Открытие Банк Арена», где красно-белые проведут матч с «Наполи».

Сегодня, 24 ноября, в 18.30 мск «Спартак» сыграет в Москве с «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

36-летний Тедеско тренировал красно-белых с 2019-го по май 2021 года. В прошлом сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» с 7 баллами располагается на первой строчке.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»