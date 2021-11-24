Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско приехал на стадион «Открытие Банк Арена», где красно-белые проведут матч с «Наполи».

Сегодня, 24 ноября, в 18.30 мск «Спартак» сыграет в Москве с «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

36-летний Тедеско тренировал красно-белых с 2019-го по май 2021 года. В прошлом сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.

Доменико Тедеско приехал на игру «Спартака» в Лиге Европы ??



? Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/Ggki9mvDLW — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 24, 2021

24.11.2021 | Спартак — Наполи

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» с 7 баллами располагается на первой строчке.