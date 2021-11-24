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В «Спартаке» объяснили, почему Бакаев пропускает матч Лиги Европы с «Наполи»

17:25
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Наполи», сообщает официальный Twitter красно-белых 24 ноября.

В связи с этим 25-летний российский футболист пропускает матч в качестве меры предосторожности.

Встреча «Спартак» — «Наполи» пройдет сегодня в Москве, начало — в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» (7 баллов) и первая строчка.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»