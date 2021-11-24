В «Спартаке» объяснили, почему Бакаев пропускает матч Лиги Европы с «Наполи»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Наполи», сообщает официальный Twitter красно-белых 24 ноября.

В связи с этим 25-летний российский футболист пропускает матч в качестве меры предосторожности.

Наш стартовый состав на битву ?



Игнатов и Литвинов — в старте! Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности.#СпартакНаполи | #UEL pic.twitter.com/9qdBwqs74h — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021

Встреча «Спартак» — «Наполи» пройдет сегодня в Москве, начало — в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» (7 баллов) и первая строчка.