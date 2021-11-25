Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Доменико Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио»

19:47
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско приехал на стадион «РЖД Арена», где «Локомотив» проведет матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лацио».

Ранее, 24 ноября, 36-летний Тедеско посетил игру Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в Москве на «Открытие Банк Арене».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Лацио

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
В Санкт-Петербурге продлили COVID-ограничения до 31 января
2
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»