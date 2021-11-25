Доменико Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио»
19:47
Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско приехал на стадион «РЖД Арена», где «Локомотив» проведет матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лацио».
Ранее, 24 ноября, 36-летний Тедеско посетил игру Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в Москве на «Открытие Банк Арене».
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю