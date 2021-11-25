Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско приехал на стадион «РЖД Арена», где «Локомотив» проведет матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лацио».

Ранее, 24 ноября, 36-летний Тедеско посетил игру Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в Москве на «Открытие Банк Арене».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».