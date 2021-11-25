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«Локомотив» — «Лацио»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы

19:45
Игроки ФК &quot;Локомотив&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ФК &amp;quot;Локомотив&amp;quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

25 ноября состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы. В группе E московский «Локомотив» сыграет с римским «Лацио». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.45.

«Локо» идет на последнем месте в турнирной таблице группы Е, набрав всего два балла в трех встречах. Лидирует «Галатасарай», у турков 8 очков. У «Лацио» — 5 очков.

Следить за матчем «Локомотив» — «Лацио» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

25.11.2021 | Локомотив — Лацио

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»