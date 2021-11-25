«Локомотив» — «Лацио»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
19:45
25 ноября состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы. В группе E московский «Локомотив» сыграет с римским «Лацио». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.45.
«Локо» идет на последнем месте в турнирной таблице группы Е, набрав всего два балла в трех встречах. Лидирует «Галатасарай», у турков 8 очков. У «Лацио» — 5 очков.
Следить за матчем «Локомотив» — «Лацио» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
25.11.2021 | Локомотив — Лацио
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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