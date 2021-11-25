25 ноября состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы. В группе E московский «Локомотив» сыграет с римским «Лацио». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.45.

«Локо» идет на последнем месте в турнирной таблице группы Е, набрав всего два балла в трех встречах. Лидирует «Галатасарай», у турков 8 очков. У «Лацио» — 5 очков.

Следить за матчем «Локомотив» — «Лацио» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

25.11.2021 | Локомотив — Лацио