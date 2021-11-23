Директор «Наполи» по маркетингу поделился ожиданиями от встречи против «Спартака» в Лиге Европы

Директор «Наполи» по международному маркетингу Андреа Спариши высказался об играх итальянского клуба со «Спартаком» в Лиге Европы в рамках видеоконференции со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

«Матч «Наполи» — «Спартак» смотрел на стадионе. Для меня было потрясающе то, сколько силы и энергии москвичи вложили в игру. За это люди любят футбол, это потрясающе. Именно поэтому я работаю в сфере футбола, исход всегда непредсказуем. Играли команды с большим количеством титулов, с большой историей, в этом красота. Наш тренер работал в «Зените» многие годы, он хорошо знает российский футбол. Завтра ожидаю хороший футбол для обеих команд. Кто выиграет — поживем и увидим», — приводит слова Спариши корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится в среду, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.