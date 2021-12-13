Динияр Билялетдинов: «Бетис» — очень неплохая команда, с ними «Зениту» легко точно не будет
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что «Зенит» выглядит мощнее своего соперника в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы — «Бетиса».
«Бетис» — очень неплохая команда, с ними легко точно не будет. Все испанские команды отличаются хорошем контролем мяча, хорошими атакующими действиями. С ними нужно будет внимательно действовать. Но мы смотрим на ситуацию с позиции сегодняшнего дня. Сейчас команда Семака выглядит помощнее, но за два месяца многое может измениться, — сказал Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru.
Первый матч противостояния между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 17 февраля. Вторая встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» 24 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://news.ru/football/komanda-semaka-vyglyadit-pomoshnee-bilyaletdinov-o-shansah-zenita-v-le/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю