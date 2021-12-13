Боярский: «Бетис» нам по зубам! Но не представляю, как быть без Азмуна»
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на жребий команды в стыковых матчах Лиги Европы. Российский клуб сыграет с испанским «Бетисом».
«Бетис» нам по зубам! Если мы с «Челси» нашли ключик, то, думаю, мы и с испанцами справимся. Шансы есть, это бесспорно. Нужно привести себя в форму после стольких травм. Уход Азмуна? Не представляю, как без него быть. Хотя и Халк ушел, и ничего страшного. Конечно же, у нас есть Мостовой и другие игроки, которые набирают форму, но не хочется, чтобы Азмун уходил. Однако, если он уйдет, то пусть придет игрок, который будет лучше», — сказал Боярский «СЭ».
Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля. Победитель выйдет в 1/8 финала.
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