Депутат Милонов: «Зенит» отколошматил «Спартак», теперь у них есть шанс победить «Лестер»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящих матчей «Спартака» и «Локомотива» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Зенит» отколошматил «Спартак». Может, они приняли холодный душ и пересмотрят стратегию. Команда тоже с большим потенциалом. «Спартак» и «Локомотив» имеют огромные шансы на победу. У нас все команды очень хорошие. Вопрос в том, насколько мы можем сосредоточиться, мобилизоваться и пойти на победу. А на победу может каждая из этих команд претендовать", — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.