Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».

«Если честно, вообще ничего не ожидаю. Конечно, чудеса бывают в любых играх, но это, похоже, не тот случай. Однако надежда умирает последней», — сказал Фетисов «СЭ».

Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.