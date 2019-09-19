Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

ЦСКА не отказался от традиционной прогулки перед матчем с «Лудогорцем»

15:57
Теги:

ЦСКА в своем официальном Twitter разместил фотографии с прогулки футболистов перед матчем с «Лудогорцем» в групповом турнире Лиги Европы.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА состоится 19 сентября в четверг и начнется в 22.00 (по московскому времени), «CЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 34374
Все опросы
Кто виноват в вылете «Спартака» из Лиги Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир