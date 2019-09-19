ЦСКА не отказался от традиционной прогулки перед матчем с «Лудогорцем»

ЦСКА в своем официальном Twitter разместил фотографии с прогулки футболистов перед матчем с «Лудогорцем» в групповом турнире Лиги Европы.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА состоится 19 сентября в четверг и начнется в 22.00 (по московскому времени), «CЭ» проведет его текстовую трансляцию.

? Кадры дневной прогулки вокруг гостиницы #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/Q3fyjnJTsx — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2019

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