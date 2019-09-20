Нападающий «Лудогорца» признан лучшим игроком недели Лиги Европы

УЕФА назвал лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы. Им стал нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешеру, который отметился хет-триком в матче с ЦСКА (5:1).

Кешеру также вошел в символическую сборную тура.

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