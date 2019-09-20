Нападающий «Лудогорца» признан лучшим игроком недели Лиги Европы
17:35
УЕФА назвал лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы. Им стал нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешеру, который отметился хет-триком в матче с ЦСКА (5:1).
Кешеру также вошел в символическую сборную тура.
Easy as 1 — 2 — 3...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 20, 2019
Here's the hat-trick that sealed the #UEL #POTW award for @Ludogorets1945 hero Claudiu Ke?er? ? https://t.co/Jwyrn6tUGc pic.twitter.com/fteaeg7r1P
Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур