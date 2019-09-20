Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Нападающий «Лудогорца» признан лучшим игроком недели Лиги Европы

17:35
Теги:

УЕФА назвал лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы. Им стал нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешеру, который отметился хет-триком в матче с ЦСКА (5:1).

Кешеру также вошел в символическую сборную тура.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир