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«Не хочется вспоминать, но придется». ЦСКА показал, что осталось за кадром матча с «Лудогорцем»

15:56
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ЦСКА представил видеоролик, посвященный атмосфере до и во время выездного матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).

В видео показаны путь армейцев в Болгарию, подготовка к матчу, фрагменты предматчевой пресс-конференции и самой игры. Следующий матч в Лиге Европы ЦСКА проведет дома 3 октября против «Эспаньола».

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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