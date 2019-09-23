«Не хочется вспоминать, но придется». ЦСКА показал, что осталось за кадром матча с «Лудогорцем»

ЦСКА представил видеоролик, посвященный атмосфере до и во время выездного матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).

В видео показаны путь армейцев в Болгарию, подготовка к матчу, фрагменты предматчевой пресс-конференции и самой игры. Следующий матч в Лиге Европы ЦСКА проведет дома 3 октября против «Эспаньола».

? Не хочется вспоминать, но придётся. Сюжет CSKA#TV о выезде в Разград на первый матч группового этапа Лиги Европы. Особо впечатлительным просьба не смотреть! https://t.co/hWvR1oCTy4 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 23, 2019

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