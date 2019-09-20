Игорь Шалимов: «Наш чемпионат должен быть более смелым»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире на YouTube-канале «СЭ» объяснил причины неудачного выступления российских команд в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. «Краснодар» проиграл «Базелю» (0:5), а ЦСКА — «Лудогорцу» (1:5).

— Мне кажется, что проблема в том, что в нашем чемпионате команды настраиваются по-другому на фаворитов. По уровню игроков они не уступают тому же «Базелю». Но они выходят на поле с ощущением, что, когда ты играешь против «Краснодара» или ЦСКА, то ты играешь против команды, против которой нужно обороняться. Нет. Ты должен играть активнее, атаковать.

Наш чемпионат должен быть более смелым, открытым и атакующим. Выходить на поле и хотеть не проиграть, не пропустить... это неправильно.

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