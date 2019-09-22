Александр Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы тренировать лучшую команду страны?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился своими впечатлениями от выступления российских команд в Лиге Европы (ЦСКА уступил «Лудогорцу» — 1:5, а «Краснодар» проиграл «Базелю» — 0:5), а также от поражения «Спартака» от «Уфы» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

— То, что мы увидели на минувшей неделе в еврокубках, было очень неожиданно и крайне неприятно, — говорит Мостовой. — Да, безусловно, порадовал «Локомотив», но что произошло в Лиге Европы? Проигрывать так крупно «Лудогорцу» и «Базелю» — это настоящая пощечина. Пусть в ЦСКА и «Краснодаре» разбираются, что же такое произошло. Но я в какой-то мере даже рад — это такой своеобразный щелчок по носу. В конце концов, это всего лишь первые матчи, впереди еще пять встреч группового этапа, и есть возможность все исправить.

— Итог поездки «Спартака» в столицу Башкирии тоже удивил?

— Сказать, что результат против «Уфы» удивил, — это не сказать ничего. Верил, что во втором тайме красно-белые все-таки отыграются, но нет. Конечно, расстраивает, что у команды ничего не получается. Есть вопросы и по трансферам. Многие хорошие футболисты покинули команду, а на замену им пришли другие. Но хорошие ли?

— Многие болельщики в последнее время разочаровались в Шюррле. А вы?

— Я с самого начала говорил, что какой бы это ни был мастер и профессионал, он два года почти не играл. Плюс сейчас оказался совсем в другой стране, с другим менталитетом и в новом коллективе. Но ведь проявлять себя в «Спартаке» нужно именно сейчас! Потому что когда команда побеждает — все молодцы. Но команда терпит поражение за поражением, а брать на себя ответственность нужно не когда результат есть, а как раз когда его нет.

— Вы согласны с тем, что Олегу Кононову нужно дать время до зимы?

— Он уже довольно давно в «Спартаке», и вопросы к нему тоже появились давно. У меня лично возникли сомнения, когда его еще только приглашали в клуб. Какие у этого специалиста достижения, чтобы работать в лучшей команде страны? (Наталия Соломатина)