ЦСКА детально показал подготовку к матчу с «Лудогорцем»

Сюжет #CSKATV о подготовке нашей команды к #ЦСКАлудогорец



? О чем общался наш капитан с мальчиком Димой, какие подарки он ему вручил

? Как проходила предыгровая тренировка команды — все это вы узнаете из материала со стадиона «Октябрь» ?? https://t.co/wbnB5x19V8