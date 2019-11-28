ЦСКА детально показал подготовку к матчу с «Лудогорцем»
28 ноября 2019, 11:46
ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный подготовке команды к матчу группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».
Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»
Сюжет #CSKATV о подготовке нашей команды к #ЦСКАлудогорец— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 28, 2019
? О чем общался наш капитан с мальчиком Димой, какие подарки он ему вручил
? Как проходила предыгровая тренировка команды — все это вы узнаете из материала со стадиона «Октябрь» ?? https://t.co/wbnB5x19V8
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