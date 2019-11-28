Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

ЦСКА детально показал подготовку к матчу с «Лудогорцем»

28 ноября 2019, 11:46
Теги:

ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный подготовке команды к матчу группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 7220
Все опросы
«Спартак» и «Динамо»: кто будет выше в таблице РПЛ к зимней паузе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир