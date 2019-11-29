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Два игрока киевского «Динамо» вошли в команду недели Лиги Европы несмотря на поражение, россиян в ней нет

14:00
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Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы. В нее вошли два игрока киевского «Динамо», проигравшего «Мальме» в 5-м туре группового турнира. Игроки российских команд (ЦСКА и «Краснодара») в нее не включены. Зато там есть бывший игрок армейцев, ныне выступающий за «Бешикташ», турецкий защитник Эркин Джанер.

Вратарь: Янн Зоммер («Боруссия» (Менхенгладбах)

Защитники: Нуну Секейра («Брага»), Энцо Роко («Бешикташ»), Гиоргис Меркис (АПОЭЛ), Эркин Джанер («Бешикташ»)

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Спортинг»), Виктор Цыганков, Беньямин Вербич («Динамо» К), Лоренцо Пеллегрини («Рома»)

Нападающие: Венсан Абубакар («Порту»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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