Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, информирует пресс-служба УЕФА. В матче 5-го тура группового турнира против ПСВ игрок забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

За почетное звание также боролись Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Даити Камада («Айнтрахт») и Венсан Абубакар («Порту»).

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