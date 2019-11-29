Гол Лаутаро Мартинеса в ворота «Славии» признан лучшим в пятом туре ЛЧ
17:12
Официальный Twitter УЕФА сообщает, что первый гол форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Славии» (3:1) признан лучшим на прошедшей игровой недели 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Голом недели стал забитый мяч на 19-й минуте встречи. 22-летний аргентинец также отличился на 88-й минуте матча.
«Интер» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Славия» — 4-я строчка и два балла.
? Lautaro Mart?nez's first-time finish after THAT Romelu Lukaku cross wins it! ?#UCL | #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/QOPyRTnwzu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2019
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