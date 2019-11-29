Раздевалка «Краснодара» после матча с «Базелем»
10:57
«Краснодар» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео из раздевалки после победы над «Базелем» в матче группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол с пенальти забил форвард Ари.
«Краснодар» набрал 9 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы С. «Базель» с 10 баллами сохранил лидерство в группе С. Для выхода в плей-офф Лиги Европы краснодарской команде необходимо 12 декабря обыграть на выезде «Хетафе».
Сил и эмоций после #КраснодарБазель у ребят оставалось мало, но мы им простим ??#ЛЕ #ЛигаЕвропы #СПобедой #ВпередБыки https://t.co/Ci1ERA2GKH— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 29, 2019
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...