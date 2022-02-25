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Ветеран ЦСКА считает, что у «Спартака» нет шансов пройти «Лейпциг»

Пономарев отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Спартак» встретится с «Лейпцигом».

«Это очень хорошая команда. Немцы мне нравятся, у них качественный футбол. У «Спартака» нет абсолютно никаких шансов. Неважно, Тедеско их тренирует или кто-то другой. «Спартаку» точно ловить нечего. В обороне у них бардак. 0:2 сыграют на нейтральном поле, а в Германии вообще влетят 0:3», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 25 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

«Лейпциг» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

ФК Спартак (Москва)
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