Ветеран ЦСКА считает, что у «Спартака» нет шансов пройти «Лейпциг»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Спартак» встретится с «Лейпцигом».

«Это очень хорошая команда. Немцы мне нравятся, у них качественный футбол. У «Спартака» нет абсолютно никаких шансов. Неважно, Тедеско их тренирует или кто-то другой. «Спартаку» точно ловить нечего. В обороне у них бардак. 0:2 сыграют на нейтральном поле, а в Германии вообще влетят 0:3», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 25 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

«Лейпциг» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.