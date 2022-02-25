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Сегодня, 16:14

Парфенов считает, что «Спартаку» по силам пройти «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов считает, что у красно-белых есть шансы пройти «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«На этой стадии все соперники достойные, и выбирать кого-то послабее смысла нет. Выпал такой жребий — значит, нужно играть. Впереди два матча. От «Спартака» требуется показать максимум, а шансы есть всегда. Красно-белые ведь неслучайно заняли первое место в непростой группе с «Наполи» и «Лестером».

Нельзя сказать, что им проще играть с топовыми соперниками, но здесь речь идет всего о двух встречах, в которых может произойти все что угодно. Это не гладкий чемпионат с большим количеством туров. Считаю, «Спартак» имеет возможность пройти дальше, хотя, конечно, придется непросто», — приводит RT слова Парфенова.

Первый матч 1/8 финала между «Спартаком» и «Лейпцигом» состоится 10 марта, ответная игра пройдет 17 марта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/967818-parfyonov-futbol-spartak-leipcig
Дмитрий Парфенов
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