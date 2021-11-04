Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Булыкин назвал хорошей игру «Локомотива» в матче с «Галатасараем» в Лиге Европы

4 ноября, 23:46
Теги:

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результате матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1).

«Локомотив» играл хорошо, прессинговал, было очень хорошее движение, команда шла в стыки. К сожалению, пропустили контратаку, и «Галатасарай» забил. Молодцы, что не опустили руки, отыгрались, а в конце могли и вырвать победу. К сожалению, удар с двух метров пришелся во вратаря, и победы не случилось, хотя она была близка. Учитывая то, как ребята отработали, это было бы хорошей психологической наградой для них.

На последних минутах был очень открытый футбол с обилием моментов. Кто забил, тот бы и выиграл, но команды не смогли реализовать свои моменты — кто-то попал в штангу, а кто-то во вратаря. Но 1:1 на выезде — это тоже нормальный результат, следующие две игры будут очень важны», — приводит ТАСС слова Булыкина.

«Локо набрал два очка и остался на последнем месте в группе Е. У «Галатасарая» восемь очков и первое место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12847317

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Веселее вместе: что затевают на Южном Кавказе Макрон и Эрдоган
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»