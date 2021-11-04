Булыкин назвал хорошей игру «Локомотива» в матче с «Галатасараем» в Лиге Европы

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результате матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1).

«Локомотив» играл хорошо, прессинговал, было очень хорошее движение, команда шла в стыки. К сожалению, пропустили контратаку, и «Галатасарай» забил. Молодцы, что не опустили руки, отыгрались, а в конце могли и вырвать победу. К сожалению, удар с двух метров пришелся во вратаря, и победы не случилось, хотя она была близка. Учитывая то, как ребята отработали, это было бы хорошей психологической наградой для них.

На последних минутах был очень открытый футбол с обилием моментов. Кто забил, тот бы и выиграл, но команды не смогли реализовать свои моменты — кто-то попал в штангу, а кто-то во вратаря. Но 1:1 на выезде — это тоже нормальный результат, следующие две игры будут очень важны», — приводит ТАСС слова Булыкина.

«Локо набрал два очка и остался на последнем месте в группе Е. У «Галатасарая» восемь очков и первое место.