«Лион» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в группе
4 ноября, 23:32
«Лион» обыграл «Спарту» (3:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы.
Французский клуб выиграл все четыре матча. Команда набрала 12 очков и занимает первое место. Вне зависимости от результатов оставшихся матчей «Лион» выйдет в плей-офф и займет первое место в группе.
В оставшихся играх «Лион» 25 ноября примет «Бреннбю», а 9 декабря на выезде сыграет с «Рейнджерс».
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