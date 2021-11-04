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«Лион» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в группе

4 ноября, 23:32
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«Лион» обыграл «Спарту» (3:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы.

Французский клуб выиграл все четыре матча. Команда набрала 12 очков и занимает первое место. Вне зависимости от результатов оставшихся матчей «Лион» выйдет в плей-офф и займет первое место в группе.

В оставшихся играх «Лион» 25 ноября примет «Бреннбю», а 9 декабря на выезде сыграет с «Рейнджерс».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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