«Лион» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в группе

«Лион» обыграл «Спарту» (3:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы.

Французский клуб выиграл все четыре матча. Команда набрала 12 очков и занимает первое место. Вне зависимости от результатов оставшихся матчей «Лион» выйдет в плей-офф и займет первое место в группе.

В оставшихся играх «Лион» 25 ноября примет «Бреннбю», а 9 декабря на выезде сыграет с «Рейнджерс».