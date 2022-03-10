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Сегодня, 21:30

«Брага» — «Монако»: где смотреть и когда начало трансляции матча Лиги Европы

Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги Европы против «Браги»
Галина Глазко
Александр Головин.
Фото Global Look Press

10 марта, в четверг, «Монако» проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Браги». Игра пройдет в Браге (Португалия) на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Начнется встреча в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Брага» — «Монако». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 22.50.

6 марта монегаски победили «Марсель» (1:0) в матче Лиги 1, а португальский клуб сыграл вничью с «Боавиштой» (1:1) в чемпионате Португалии.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
Монако
Александр Головин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Монако
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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