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«Барселона» — «Галатасарай»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» — «Галатасарай»
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Дани Алвес и Мемфис Депай (справа).
Фото AFP

10 марта «Барселона» дома проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем».

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Барселона» — «Галатасарай». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.55.

6 марта каталонцы обыграли «Эльче» (2:1) в матче 27-го тура ла лиги. 5 марта «Галатасарай» проиграл «Коньяспору» (0:2) во встрече 28-го тура чемпионата Турции.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Галатасарай

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ФК Галатасарай
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