10 марта «Барселона» дома проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем».

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Барселона» — «Галатасарай». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.55.

6 марта каталонцы обыграли «Эльче» (2:1) в матче 27-го тура ла лиги. 5 марта «Галатасарай» проиграл «Коньяспору» (0:2) во встрече 28-го тура чемпионата Турции.