«Бетис» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы, Лунев остался в запасе
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«Бетис» сыграл вничью с «Байером» (1:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.
У хозяев отличился Борха Иглесиас (с пенальти). В составе гостей забил Роберт Андрих. Российский голкипер немецкого клуба Андрей Лунев остался в запасе. В воротах сыграл финн Лукас Градецки.
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Обе команды набрали по семь очков. «Байер» занимает первое место в группе G, а «Бетис» идет вторым.
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Лига Европы
Группа G
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3-й тур
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«Бетис» (Испания) — «Байер» (Германия) — 1:1 (0:0)
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Голы:Борха Иглесиас, 75 — с пенальти (1:0). Андрих, 82 (1:1).
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«Бетис» (Испания): Браво, Монтойя, Пеццела, Миранда (Алекс Морено, 46), Фекир (Каналес, 64), Виллиам Карвалью, Э.Гонсалес, Родригес, Хоакин (Лайнес, 46), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 85), Руибаль (Хуанми, 71).
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«Байер» (Германия): Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг, Хинкапье (Баккер, 76), Андрих, Демирбай, Беллараби (Паулинью, 76), Аларио (Шик, 70), Диаби (Паласиос, 90+1), Адли (Вирц, 69).
Предупреждения: Миранда, 10. Аларио, 50. Тапсоба, 62. Пеццела, 71. Хинкапье, 71. Диаби, 86.
Судья: Франковски (Польша).
21 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
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