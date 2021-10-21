«Бетис» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы, Лунев остался в запасе

«Бетис» сыграл вничью с «Байером» (1:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

У хозяев отличился Борха Иглесиас (с пенальти). В составе гостей забил Роберт Андрих. Российский голкипер немецкого клуба Андрей Лунев остался в запасе. В воротах сыграл финн Лукас Градецки.