«Мидтьюлланн» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в Лиге Европы, «Брага» обыграла «Лудогорец»

«Мидтьюлланн» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Мидтьюлланна» гол забил защитник Николас Дюр. У «Црвены Звезды» отличился полузащитник Мирко Иванич.

В другом матче группы «Брага» обыграла «Лудогорец» (1:0). Единственный гол забил Рикарду Орта.

«Црвена Звезда» набрала 7 очков после 3 матчей и занимает первое место в группе. «Брага» на втором месте (6 очков). «Мидтьюлланн» набрал 2 очка и расположился на третьем месте. У «Лудогорца» одно очко и последняя позиция.

Лига Европы

Группа F

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1 (0:0)

Голы: Иванич, 58 (0:1). Дюр, 78 (1:1).

«Мидтьюлланн» (Дания): Оулафссон, Святченко, Дальсгор, Андерссон, Паулинью, Дюр (Мабиль, 90+2), Эвандер, Каюсте (Линд, 62), Оньедика, Систо, Исаксен (Маррони, 74).

«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Драгович, Родич, Дегенек, Гобелич, Канга (Панков, 82), Саного, Иванич, Бен Набуан (Гаич, 90+5), Срнич (Крстичич, 46), Фалько (Диони, 56).

Предупреждения: Срнич, 40. Каюсте, 57. Оньедика, 67. Иванич, 84.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

21 октября. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».

«Лудогорец» (Болгария) — «Брага» (Португалия) — 0:1 (0:1)

Гол: Р.Орта, 7.

«Лудогорец» (Болгария): Кахлина, Жозуе, Икоко, Вердон (Пластун, 46), Пинас, Гонсалвеш (Сантана, 70), Баджи (Митков, 86), Янков (Ману, 60), Сотириу, Десподов, Текпетей (Чибота, 59).

«Брага»: Матеус, Оливейра, Секейра, Диогу Лейте, Фабиану Силва, Каштру (Лукас Минейру, 77), Аль-Мусрати, Р.Орта (Шикинью, 77), Медейруш (Пиазон, 60), Руис (Гонсалес, 61), Галену (Моура, 90+1).

Предупреждения: Диогу Лейте, 24. Аль-Мусрати, 26. Текпетей, 48. Гонсалвеш, 68. Жозуе, 72. Сантана, 90+4.

Судья: Тохвер (Эстония).

21 октября. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».