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«Рапид» дома обыграл загребское «Динамо»

21:49
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Венский «Рапид» победил загребское «Динамо» (2:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей отличились Марко Грюлль и Максимилиан Хофманн. У гостей забил Мислав Оршич.

Лига Европы

Группа Н

3-й тур

«Рапид» (Австрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 2:1 (2:1)

Голы: Грюлль, 9 (1:0). Оршич, 24 (1:1). Хофманн, 34 (2:1).

«Рапид В» (Австрия): Гартлер, Хофманн (Виммер, 90+2), Стойкович, Улльманн, Айву, Граймль, Любичич, Фунтас (Балло, 69), Аразе (Шик, 88), Кара (Китагава, 88), Грюлль.

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Мохаррами, 78), Лауритсен (Шутало, 47), Оршич, Гояк (Батурина, 46), Мишич, Иванушец (Толич, 78), Франьич, Петкович (Андрич, 39), Менало.

Предупреждения: Граймль, 23. Андрич, 41. Батурина, 51. Хофманн, 73. Виммер, 88. Толич, 88. Китагава, 90+4. Мишич, 90+4.

Судья: Монзуль (Украина).

21 октября. Вена. Стадион «Алльянц».

Рапид В — Динамо З

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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