«Рапид» дома обыграл загребское «Динамо»
Венский «Рапид» победил загребское «Динамо» (2:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.
В составе победителей отличились Марко Грюлль и Максимилиан Хофманн. У гостей забил Мислав Оршич.
Лига Европы
Группа Н
3-й тур
«Рапид» (Австрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 2:1 (2:1)
Голы: Грюлль, 9 (1:0). Оршич, 24 (1:1). Хофманн, 34 (2:1).
«Рапид В» (Австрия): Гартлер, Хофманн (Виммер, 90+2), Стойкович, Улльманн, Айву, Граймль, Любичич, Фунтас (Балло, 69), Аразе (Шик, 88), Кара (Китагава, 88), Грюлль.
«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Мохаррами, 78), Лауритсен (Шутало, 47), Оршич, Гояк (Батурина, 46), Мишич, Иванушец (Толич, 78), Франьич, Петкович (Андрич, 39), Менало.
Предупреждения: Граймль, 23. Андрич, 41. Батурина, 51. Хофманн, 73. Виммер, 88. Толич, 88. Китагава, 90+4. Мишич, 90+4.
Судья: Монзуль (Украина).
21 октября. Вена. Стадион «Алльянц».
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