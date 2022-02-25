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Сегодня, 08:10

Беллингем: «Боруссия» могла сделать больше в обоих матчах с «Рейнджерсом»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерса» (2:2, 4:6 — общий счет).

«Это была блестящая игра, но у нас не было той силы, которая была в первом тайме. Мы не использовали свои шансы, а они воспользовались своими. Мы подвели болельщиков, персонал и самих себя. Если мы посмотрим на себя в зеркало, то поймем, что могли сделать больше в обоих матчах», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

Соперник шотландской команды по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рейнджерс
Джуд Беллингем
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