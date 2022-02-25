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Ван Бронкхорст: «В Лиге Европы остались только лучшие команды, и «Рейнджерс» рад быть в их числе»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Рейнджерса» Джованни ван Бронкхорст подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (2:2, 6:4 – общий счет).

«Я сказал игрокам, что это важный момент для нас как для клуба, мы можем заставить многих людей гордиться нашей игрой. И мы это сделали. Это снова был трудный матч. Мы быстро повели, так что это было действительно хорошее начало. После того, как мы пропустили два мяча, нам пришлось изменить систему в перерыве, и я думаю, что это действительно во втором тайме. Мы разработали три разных плана для этой игры – это был третий план, и он нам был нужен.

Выиграть на выезде и сыграть вничью с такой командой, как «Боруссия», – очень хороший результат, и мы рады выйти в следующий раунд. Выход в 1/8 финала означает, что остались только лучшие команды, и мы рады быть в их числе», – приводит слова ван Бронкхорста RTL.

?Соперник шотландской команды по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рейнджерс
0
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