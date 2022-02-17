17 февраля «Барселона» на своем поле проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Наполи». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 1». Начало в 20.45.

В своем последнем матче «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2) в 24-м туре ла лиги. Каталонцы с 39 очками располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Наполи» в серии А ранее поделил очки в матче с «Интером» — 1:1. Команда Лучано Спаллетти занимает третье место в чемпионате Италии с 53 баллами.