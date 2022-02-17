Канчельскис оценил шансы «Зенита» победить «Бетис» в матче Лиги Европы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого матча 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Будем надеяться на победу «Зенита» в матче с «Бетисом» — шансы точно есть, — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат». — С другой стороны, «Зениту» будет очень сложно, потому что «Бетис» сейчас на очень хорошем ходу, команда находится на высоких позициях в ла лиге и демонстрирует хороший футбол.

Проблема в том, что «Зенит» играл только товарищеские матчи, а «Бетис» играл в регулярном чемпионате Испании, поэтому будет сложно. В любом случае «Зенит» играет дома, при своих болельщиках, это должно придавать уверенность. Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против «Бетиса» неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить. Будет тяжело играть, но «Зениту» надо терпеть, потому что команды будут находиться не в равных условиях».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20.45 по московскому времени.