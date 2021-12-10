Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы от «Марселя» (0:1).

«В том состоянии, в котором «Локомотив» находится, команда неподсудна, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Ребятам тяжело играть против европейского клуба. Они старались, бились, но им не хватало мастерства. Если не нанесено ни одного удара по воротам, то это говорит об уровне команды. Но ребят нельзя упрекнуть в самоотверженности. Они сражались, как могли, не робели. Но и «Марсель» не показал особой игры. Только на одном стандарте зевнули и пропустили. 0:1 — нестыдный счет для нынешнего «Локомотива».

«Локомотив» закончил выступление в групповой стадии Лиги Европы, не одержав ни одной победы. Московский клуб с двумя очками занял последнее место в группе Е.