Болельщиков «Спартака» не выпускают с территории стадиона «Легии»

«Спартак» на выезде переиграл «Легию» (1:0) в 6-м туре Лиги Европы. Однако болельщиков красно-белых до сих пор не выпустили с территории стадиона.

«Фанатов уже полтора часа держат на морозе и не выпускают с территории стадиона. Но, если честно, андреналина внутри столько, что можно ещеё хоть час простоять. Ничто не может испортить настроение», — написал Telegram-канал «Выездные заметки».

«Польская полиция решила заморозить гостевых фанатов. После матча прошло более двух часов, а большая часть красно-белых по-прежнему не может покинуть территорию арены. Выпускают небольшими группами и только тех, кто подтвердит факт заказа такси с телефона. При этом водителей такси по какой-то причине не пропускают к нужной точке. Вся эта несогласованность ожидаемо провоцирует волнения», — добавил спустя полчаса канал.

Также к ожидающим фанатам «Спартака» подогнали водомет.