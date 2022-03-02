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2 марта, 23:40

Бакаев отреагировал на исключение «Спартака» из Лиги Европы

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что матчи против английского «Лестера» и итальянского «Наполи» в текущем розыгрыше Лиги Европы не были напрасными для футболистов московского клуба.

«Были ли игры с «Наполи» и «Лестером» напрасны? Все нормально. Ничего не проходит зря», — сказал Бакаев ТАСС.

В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

В 1/8 финала красно-белые должны были сыграть против «Лейпцига» из Германии, который возглавляет бывший главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

Источник: https://tass.ru/sport/13941371
Зелимхан Бакаев
Лига Европы УЕФА
ФК Спартак (Москва)
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