Тренер «Спартака» Ваноли отреагировал на отстранение клуба от Лиги Европы

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал информацию о том, что московский клуб был отстранен от участия в Лиге Европы.

— Как относитесь к отстранению «Спартака» от Лиги Европы?

— Это был тяжелый психологический удар. «Спартак» заслуживал играть в Лиге Европы. Мы не можем оказать влияние на то, что происходит. Мы должны отдаваться полностью игре. У нас есть чемпионат и Кубок, где мы должны дойти до конца.

Ранее бюро совета ФИФА и исполком УЕФА совместно приняли решение отстранить сборные команды России и российские клубы от соревнований.

«Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы, где он должен был сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала.