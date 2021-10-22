Бека-Бека считает, что «Локомотив» провел хороший матч с «Галатасараем»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Сегодня у нас был серьезный соперник, это была большая игра, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но мы провели хороший матч. Нам надо из того уровня игры, который мы показали, взять самое лучшее и продолжать на таком уровне и дальше.

Конечно, мы очень расстроены результатом. Команда играла хорошо. То, чего нам не хватило, — это воплотить шансы в голы. А соперник воспользовался одним из немногочисленных моментов".

Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.