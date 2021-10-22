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Бека-Бека считает, что «Локомотив» провел хороший матч с «Галатасараем»

01:51
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Сегодня у нас был серьезный соперник, это была большая игра, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но мы провели хороший матч. Нам надо из того уровня игры, который мы показали, взять самое лучшее и продолжать на таком уровне и дальше.

Конечно, мы очень расстроены результатом. Команда играла хорошо. То, чего нам не хватило, — это воплотить шансы в голы. А соперник воспользовался одним из немногочисленных моментов".

Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033215--lokomotiv-moskva-vs-galatasaray/

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Евгений Петров все материалы автора

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