Бека-Бека считает, что «Локомотив» провел хороший матч с «Галатасараем»
01:51
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).
«Сегодня у нас был серьезный соперник, это была большая игра, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но мы провели хороший матч. Нам надо из того уровня игры, который мы показали, взять самое лучшее и продолжать на таком уровне и дальше.
Конечно, мы очень расстроены результатом. Команда играла хорошо. То, чего нам не хватило, — это воплотить шансы в голы. А соперник воспользовался одним из немногочисленных моментов".
Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033215--lokomotiv-moskva-vs-galatasaray/
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю