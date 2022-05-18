«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: в ворота шотландцев не назначен пенальти

На 52-й минуте финального матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» арбитр Славко Винчич ошибочно не наказал шотландскую команду 11-метровым ударом, когда в ее штрафной площади Коннор Голдсон совершил фол по неосторожности в единоборстве с Рафаэлем Борре. Защитник «Рейнджерс» ударил соперника по ноге.

Видеоассистенты Паулус ван Букел, Юре Прапротник, Алехандро Эрнандес-Эрнандес и Роберто Диас Перес дель Паломар в действия Винчича не вмешались.

На 5-й минуте словенский рефери не вынес предупреждение игроку «Рейнджерс» Джону Ландстрему, который шипами рассек Себастиану Роде кожу на голове.