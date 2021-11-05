Анджорин выбыл до конца года из-за перелома

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы рассказал о состоянии полузащитника Фаустино Анджорина. Англичанин не сыграет до конца года из-за перелома плюсневой кости.

«Вчера на тренировке он сломал плюсневую кость. Скорее всего, он выпал до конца года и позже он отправится в расположение «Челси». Это нормальная ситуация: он у нас в аренде, поэтому именно клуб, которому он принадлежит, будет решать, как проводить лечение», — цитирует ТАСС Гисдоля.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.