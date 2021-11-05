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Анджорин выбыл до конца года из-за перелома

00:35

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы рассказал о состоянии полузащитника Фаустино Анджорина. Англичанин не сыграет до конца года из-за перелома плюсневой кости.

«Вчера на тренировке он сломал плюсневую кость. Скорее всего, он выпал до конца года и позже он отправится в расположение «Челси». Это нормальная ситуация: он у нас в аренде, поэтому именно клуб, которому он принадлежит, будет решать, как проводить лечение», — цитирует ТАСС Гисдоля.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.

Галатасарай — Локомотив

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12847479

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»