Анджорин выбыл до конца года из-за перелома
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы рассказал о состоянии полузащитника Фаустино Анджорина. Англичанин не сыграет до конца года из-за перелома плюсневой кости.
«Вчера на тренировке он сломал плюсневую кость. Скорее всего, он выпал до конца года и позже он отправится в расположение «Челси». Это нормальная ситуация: он у нас в аренде, поэтому именно клуб, которому он принадлежит, будет решать, как проводить лечение», — цитирует ТАСС Гисдоля.
В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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