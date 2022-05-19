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Мостовой — о финале Лиги Европы: «Айнтрахту» просто немного больше повезло»

Александр Мостовой поделился эмоциями от финала Лиги Европы
Читать «СЭ» в
18 мая. Финал Лиги Европы. «Айнтрахт» — «Рейнджерс» — 1:1, пенальти — 5:4.
Фото Reuters

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями после финального матча Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4).

«Финал есть финал. Сначала был невыразительный первый тайм, затем — более яркий второй. Все время чувствовалось напряжение, прежде всего созданное людьми в белых и синих майках, которые были на стадионе. В мачте было все, за что мы любим футбол: дополнительное время, серия пенальти. Немного больше повезло «Айнтрахту», хотя игра была достаточно равная. Было видно, что команды боялись рисковать. Однако в начале матча был очень спорный момент, когда игроку «Айнтрахта» рассекли лоб, но судья не наказал игрока даже желтой карточкой. Судья взял на себя эту ответственность и не стал ломать игру. Судья, кстати, мне понравился. Сейчас появилось предложение о сокращении времени матча. Вы представляете, что будет, если сокращать такие матчи?» — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы — 1:1, пен. 5:4. Матч прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».

Кевин Трапп
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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