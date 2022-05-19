Алдонин назвал финал Лиги Европы не очень зрелищным

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Айнтрахта» в финале Лиги Европы над «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4).

«Это была встреча двух боевитых команд. Дополнительное время и счет показывают, что все были достойными соперниками. Не очень зрелищным получился футбол, но было обилие борьбы. Смотреть было интересно! Почему так долго не удавалось забить? Желания было больше, чем уровень мастерства. Не бывает финалов с быстрыми голами. Это равные соперники. Футболисты «Рейнджерс» дождались ошибки. Момент с Себастьяном Роде? Не было умысла нанести травму. Если бы было сильное повреждение, то карточка и удаление могли бы быть. Судья в этом эпизоде разобрался так, чтобы не ломать финал. Не хотел оставлять команду в первом тайме вдесятером», — сказал Алдонин «СЭ».

Франкфуртская команда второй раз в истории выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА). Ранее она это сделала в 1980-м. «Рейнджерс» во второй раз проиграл в финале второго по значимости еврокубка.