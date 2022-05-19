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Сегодня, 01:19

Защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы. Костич — лучший по ассистам

Правый защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы
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Джеймс Тавернье из «Рейнджерс» стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.
Фото Reuters

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

На счету 30-летнего англичанина 7 голов в розыгрыше турнира. Второе место с 6 голами в списке разделили между собой Карл Токо-Экамби из «Лиона» и Вендерсон Галено из «Порту».

Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич. На счету 29-летнего серба 6 результативных передач. Второе место с 4 ассистами заняли Флориан Вирц («Байер»), Рикарду Орта («Брага») и Юри Медейруш («Брага»).

Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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